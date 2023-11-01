وزير الكهرباء يستقبل وفدا من "سيمينز" لبحث سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اندرياس ماتيه الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنس مصر والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستثمار على أرض مصر.

وأكد الدكتور شاكر على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع سيمنس من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

كما أكد الوزير التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنس بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وشدد الدكتور شاكر على الإهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات، مشيرًا إلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030​.

وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد على الإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الاخضر.

وشدد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأشاد اندرياس ماتيه الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربًا عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مؤكدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

وأعرب عن رغبته فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال التدريب.