باليه تنمية المواهب يجسد "كليوباترا" في الأوبرا

ينظم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لفصول الباليه، والذي يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، الموافق 3 نوفمبر الجاري، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث باليه "كليوباترا" حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما، هذا إلى جانب مشاهد باليهات بحيرة البجع ، حلم ليلة صيف ولابايادير.

وتأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.