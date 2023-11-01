أعضاء "العمال البريطاني" يحثون رئيس الحزب على دعم وقف إطلاق النار في غزة

وقع ما لا يقل عن 330 من أعضاء مجلس حزب العمال البريطاني على رسالة تحث رئيس الحزب كير ستارمر، على دعم وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من طمأنته لأعضاء الحزب بشأن هذه القضية.

وانتقد أعضاء المجلس - وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الأربعاء- رفض الحزب دعم هذه السياسة.

وشرح ستارمر، موقفه من الأزمة أمس الثلاثاء بعد انتقادات متزايدة من النواب بسبب موقفه من معاناة الفلسطينيين. لكن أعضاء المجلس حثوه على المضي أبعد من ذلك و"الإدانة بشكل لا لبس فيه" لجميع أعمال العنف ضد المدنيين.

وجاء في الرسالة: "باعتبارنا قادة المجتمع، فإننا ندعم سكاننا بشكل استباقي من خلال التحدث إلى الجماعات الدينية والمجتمعية والعمل على حماية مجتمعاتنا التي تواجه جرائم الكراهية المتزايدة والعنف ذي الدوافع العنصرية. إن الكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة تؤثر علينا جميعا، وفشل حزب العمل في الدعوة إلى إنهاء العنف يسبب الأذى في مجتمعاتنا".

وردًا على خطاب ستارمر، قال أحد مسؤولي حزب العمال (كان ينتقد موقف ستارمر سابقًا): إن الخطاب فعل ما يكفي للحفاظ على تماسك الحزب على المدى القصير.

لكن شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال قالت إن تصريحاته لم تفعل الكثير للحفاظ على تماسك الحزب البرلماني. وقال أحد المطلعين إن أعضاء البرلمان من حزب العمال يشعرون بالتوتر، ويحاولون يائسين منع زملائهم على المستوى الوطني والمحلي من الاستقالة.

تأتي هذه الرسالة المفتوحة إلى ستارمر، بعد أن دعا ما لا يقل عن 250 عضوًا مسلمًا من حزب العمال القيادة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ووجه ستارمر، انتقاده الأكثر مباشرة حتى الآن للقصف الإسرائيلي، معربا عن "قلقه" إزاء بعض تصرفاته وحث إسرائيل على السماح بعبور الوقود إلى غزة.

وقال - أمام جمهور في مركز تشاتام هاوس للشئون الخارجية في لندن - "رغم أنني أتفهم الدعوات لوقف إطلاق النار في هذه المرحلة، إلا أنني لا أعتقد أن هذا هو الموقف الصحيح الآن"، مضيفا أن وقف إطلاق النار من شأنه أن "يجمد الصراع"، مما يسمح لحماس بشن هجمات ضد إسرائيل مرة أخرى في المستقبل.