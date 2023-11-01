فني يقتل جاره النقاش بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة في المنيب

أقدم فنى بإحدى الشركات على قتل جاره النقاش بإطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهما بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول نقاش، توفى إثر إصابته بعيار نارى طرف ثان فنى بإحدى الشركات مُقيمان بعقار بذات المنطقة، قام خلالها الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.