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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ربة منزل تشرع في قتل زوجها بسكين في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شرعت ربة منزل في قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث طعنته بسلاح أبيض سكين إثر مشادة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي والقى القبض على الزوجة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن بالسكين ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة "ش ا م" 42 سنة مجند بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة "ن ص" 35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح ابيض سكين.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

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