ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ورشة للتوعية بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة العمل في بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ورشة عمل بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، على مدار 3 ايام متتالية ، جرى خلالها التدريب على عمل أنشطة عملية حول كيفية وصف فكرة المشروع الريادى ، وكيفية تطوير الخطة التسويقية ، وتقدير حجم مبيعات المشروع ، وتقدير خطة تكاليف الإنتاج والمشتريات فى المشروع ، والموارد البشرية للمشروع ، في إطار سعى المديرية وخطتها نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال وأهمية ذلك للماركة في عمليات التنمية الجارية ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل ،وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ورصد النماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف .

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن دعاء السيد مدير مركز التدريب،إلتقت ايضا، مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة جيهان عبده ،خلال ورشه العمل التى جرى تنظيمها داخل المركز ، وذلك للتأكيد على الدور الريادي الذى يقوم به جهاز تنميه المشروعات فى مجال ريادة الأعمال ، وأنه جرى خلال الورشة  التدريب على نموذج خطة عمل مبسطة  بالتعاون مديرية العمل ، والتعرف على رأس المال المطلوب ومصادر تمويله ، وكيفية تحديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات ، والخطة المالية المقترحة ، والشكل القانونى للمشروع ومسؤلياته القانونية ، كما جرى استعراض مثال على مشروع كافيتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات داخل حاضنة أعمال بالمحافظة .

FB_IMG_1698832315457
FB_IMG_1698832315457
FB_IMG_1698832313070
FB_IMG_1698832313070
FB_IMG_1698832310148
FB_IMG_1698832310148
FB_IMG_1698832308024
FB_IMG_1698832308024
احتياجات سوق العمل التدريب المهني الخدمات غير المالية ريادة الأعمال محافظة الاسماعيلية وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل