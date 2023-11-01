"العمل": "أسبوع للسلامة والصحة المهنية" لشركات ومصانع كفر الشيخ

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ وشركة دسوكو للبترول، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الوزارة والمديرية وحرصها على سلامة العاملين والمنشآت العاملين فيها والحفاظ عليهم من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مختلف القطاعات خاصة المنشآت التعليمية لكثرة المترددين عليها لحماية العنصر البشرى وتوفير مناخ عمل آمن.

واوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ في تقريره للوزارة، أن الفعاليات شارك فيها الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور مجدي السيد محفوظ عميد كلية العلوم بكفر الشيخ ، والمهندسة غادة ابو كيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، و مديري ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز والمستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واختتمت الجلسة الافتتاحية بجولة تفقدية لمعروضات الشركات المشاركة في الفاعلية من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بطبيعة عمل كل منها وكيفية التغلب على مخاطر بيئة عملهم، واستكمل اليوم الأول بمحاضرات حول تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الإخلاء والطوارئ.

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