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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يعلن عن قائمة المرشحين لأفضل مدرب هذا العام

كاف
كاف
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قائمة أفضل 10 مدربين داخل القارة السمراء، يتنافسون على جائزة الأفضل هذا الموسم.

وأعلن "كاف"، عن إقامة احتفالية ضخمة بمدينة مراكش المغربية، يتم فيها توزيع جوائز العام للأفضل في أفريقيا.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين للقب الأفضل كالتالى:

- وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعدما قاد أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022.

- الجزائري عبد الحق بنشيخة، المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، بعدما حصد الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي.

- أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا.
- السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

- جوان أوبيانج، المدير الفنى لمنتخب غينيا الاستوائية.

- توم سايفينت، المدير الفنى لمنتخب جامبيا .

- باسيرو كانيدي، المدير الفنى لغينيا بيساو.

- شيكوينهو كوندي، مدرب موزمبيق .

- بابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين.

- أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال الأول.

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