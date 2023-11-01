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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: ندوة تثقيفية للتوعية بقانون العمل بالمدينة الصناعية في أسيوط

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أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بشركة "الترا للمنتجات الطبية" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز ومدينة أبنوب، شارك فيها عدد 35 عاملا وإداريا بالشركة، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع والمكاسب على الطرفين وزيادة الإنتاجية.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت ، مؤكداً استمرار تنظيم تلك الندوات فى جميع قطاعات العمل المختلفة ورفع مستوى الوعى لدى العاملين والمسئولين بتلك المنشآت، بأهمية تطبيق أحكام القانون فى توفير بيئة عمل آمنة داخلها ، كما ألقى المحاضرات بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.

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