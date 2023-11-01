سول: وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لحضور مناقشات موسعة مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين حول التحالف الثنائي وقضايا كوريا الشمالية والأمن الاقتصادي والتكنولوجيات المتقدمة، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن من المقرر أن تبدأ زيارة بلينكن إلى سول ولمدة يومين عقب حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو في مطلع الأسبوع القادم.

يذكر أن هذه أول رحلة لبلينكن إلى كوريا الجنوبية منذ تشكيل حكومة يون سيوك-يول في مايو 2022 وكانت آخر زيارة له إلى سول في مارس 2021 لحضور اجتماع "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين.

