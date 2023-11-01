أمين "التعاون الخليجي": مجزرة مخيم جباليا في غزة جريمة حرب بحق الأبرياء

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بشديدة الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن مجزرة مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وقال الأمين العام - في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني واللا أخلاقي على الفلسطينيين"، عادًا ذلك انتهاكًا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.

وأوضح أن "هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية"، داعيًا "المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته وواجباته - لا سيما مجلس الأمن - بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري".

