رئيس أكاديمية الفنون تشهد مسرحية "البندقية".. صور

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "البندقية"، والذي قدم على مدار يومين متتاليين على مسرح على فهمى بالمعهد العالى للفنون المسرحية بمقر الأكاديمية.

حضر العرض الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة بأكاديمية الفنون، والدكتورة عبير فوزى رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والعقيد محمد الجزار رئيس فرع التعاون الثقافى بإدارة الشئون المعنوية، والمخرج والسيناريست نادر صلاح الدين، والعميد رفعت سعد زغلول، والمقدم إسلام محمد العزب.

أعربت الدكتورة غادة جبارة، عن سعادتها وفخرها بمشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة التى استمرت طوال شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت جبارة، أن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معانى الصمود والدفاع عن الوطن وتنمى قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.

"البندقية" من تأليف محمد طارق الوديع، وإخراج مصطفى حسنى الكتبى، حيث تنقل المسرحية دراما من الواقع عن شخصيات حقيقة، فمؤلف العرض كان ظابط صاعقه لمده 15عام.

يأتي ذلك فى إطار مشاركه أكاديمية الفنون فى احتفالات الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.