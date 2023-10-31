الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية على سمع وبصر العالم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة "الدفاع عن النفس".

وأدانت الوزارة الهجوم والتحريض الذي مارسه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ضد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في رسالته التي بعثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسربها لاحقا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سموتريتش حاول إلصاق تهمة "دعم الإرهاب" بالحراك الدبلوماسي الذي يقوم به الوزير المالكي على المستويات كافة، بما فيها مسار المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحراكه المستمر لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف العدوان فورا، ووقف جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للقطاع، ومطالبة جميع الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين العزل.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض والتهديد، وعن أي اعتداء يتعرض له الوزير المالكي، وتؤكد مُجددًا أن من يخشى المحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم.