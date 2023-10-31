رويترز: حكومة بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسبق وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي، في السبت 21 أكتوبر، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القصف الذي طال المستشفى الأهلي «المعمداني» في غزة.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية البوليفية، العدوان الإسرائيلي، وطالبت بحل عادل للقضية الفلسطينية حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطلب وزير الخارجية الكولومبي في 16 اكتوبر، من سفير إسرائيل في العاصمة بوغوتا مغادرة البلاد، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.