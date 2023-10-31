السلع التموينية تعلن عن توريد 1500 طن زيت خام للقابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ان تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، لافتة إلي أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024.



وأضافت ان جلسة فض المظاريف والبت سيكون يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.