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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن توريد 1500 طن زيت خام للقابضة للصناعات الغذائية

زيت خام
زيت خام
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أعلنت  الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ان تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، لافتة إلي أن التسليم خلال الفترة من 1  إلى 31 يناير 2024.


وأضافت ان جلسة فض المظاريف والبت سيكون يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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