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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، خلال منتصف تعاملات محال الصاغة، ليصعد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 7 جنيهات، فى سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.

واصل سعر الذهب عالميًا فى الارتفاع، خلال منتصف تداولات بورصة الذهب العالمية الآن، لتسجل أونصة الذهب سعر1997 دولارا.

استمر سعر الذهب عيار 21 فى ارتفاعه لليوم الثانى على التوالي، ليسجل جرام 21 نحو 2592 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2585 جنيهًا فى التعاملات الصباحية.

استمر سعر الذهب عيار 24 فى ارتفاعه لليوم الثانى على التوالي، ليسجل جرام 24 نحو 2960 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2585 جنيهًا فى التعاملات الصباحية.

استمر سعر الذهب عيار 18 فى ارتفاعه لليوم الثانى على التوالي، ليسجل جرام 18 نحو 2220 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2216 جنيهًا فى التعاملات الصباحية.

استمر سعر الجنيه الذهب الآن فى ارتفاعه لليوم الثانى على التوالي، ليسجل نحو 20720 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 20680 جنيهًا فى التعاملات الصباحية.

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