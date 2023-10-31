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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يشارك في جلسة "التمويل والاستثمار في قطاع المياه" .. صور

هانى سويلم وزير الموارد
هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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شارك  هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط، ذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات ، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية .

وأكد  سويلم على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب .

وأشار  إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر .

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أسبوع القاهرة السادس للمياه الاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد الأوروبي الشرب والصرف الصحى توفير المياه
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