غضب كبير بسبب اعتقال الحقوقيين في إيران.. القبض على "نسرين ستوده" ونقلها إلى السجن دون تُهَم

اعتدت قوات الأمن الإيرانية وعملاؤها على، واعتقلت العشرات في جنازة أرميتا جيرافاند يوم الأحد، بما في ذلك المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده.

وحضرت “ستوده”، التي سبق لها أن نددت بوفاة أرميتا ووصفتها بـ"مقتل الدولة" في منشور على فيسبوك، الجنازة دون غطاء للرأس.

وتم القبض عليها إلى جانب منزار زرابي، وهي أم فقدت أربعة من أفراد أسرتها في الإسقاط المأساوي لطائرة أوكرانية فوق طهران في عام 2020، بالإضافة إلى العديد من النساء والرجال الآخرين.

في البداية، تم نقل “ستوده” إلى مركز احتجاز في شهر راي، الواقع في جنوب طهران، ثم تم نقلها إلى مركز احتجاز فوزارا سيئ السمعة في شمال طهران.

ومن الجدير بالذكر أن مهسا أميني دخلت في غيبوبة في هذه المنشأة العام الماضي وفقدت حياتها في النهاية، مما أثار أشهرًا من الاحتجاجات المناهضة للنظام.

ووفقًا لزوج “ستوده”، رضا خاندان، فقد وصلت زوجته ونساء محتجزات أخريات إلى سجن قرجك سيئ السمعة في جنوب العاصمة، ولكن تم إطلاق سراح زرابي الذي أصيب بنوبة تشنج.

وقال خاندان، الذي تحدث إلى زوجته عبر الهاتف لفترة وجيزة عندما كانت في فوزارا، إن المرأتين اللتين رفضتا ارتداء الحجاب كما طلب العملاء تعرضا للاعتداء بشكل أسوأ وأن زوجته كانت ترفض الطعام والأدوية أثناء الاحتجاز.

كما تعرضت العالمة البارزة، صديقة فاسماغي، التي تحدت بشدة في رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، لتحدي مرسومه بشأن الحجاب، من قبل أربعة عملاء بعد الجنازة، ولكن وبحسب ما ورد تم إنقاذها من قبل أشخاص آخرين في مكان الحادث. فسماغي التي كانت ترتدي الحجاب الأسود لسنوات تظهر الآن بدون حجاب.

وقالت إنه لا يوجد دليل في الشريعة على وجوب تغطية المرأة لشعرها. لقد أصبحت ناشطة من أجل إلغاء الحجاب الإلزامي. وكتبت في منشور على موقع إنستغرام يوم الأحد بعد الاعتداء: “سنعمل على ترسيخ حرية المرأة في اختيار ملابسها تكريمًا لوفاة مهسا وأرميتا”.

وبحسب منظمة هينجاو لحقوق الإنسان، فإن عضو مجلس التعاون لنقابات المعلمين الإيرانيين، مسعود زين زاده، ومحمد جيرافاند، أحد أقارب أرميتا، كانا من بين المعتقلين في الجنازة.