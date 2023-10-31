عضو بالشيوخ: الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

أشاد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

وقال سالم العكش في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات تنموية شاملة في كافة القطاعات".

وأضاف سالم العكش: "القوات المسلحة والشرطة قاموا بدحر الإرهاب، والدولة المصرية عكفت على تحقيق التنمية".

وتابع سالم العكش: "الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، ونوجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية".

واستطرد سالم العكش: "مشايخ سيناء يقفون مع الدولة المصرية من أجل تحقق التنمية الشاملة في سيناء، مضيفًا: "سيناء ليست وطن بديل لأهالي غزة ولن نسمح لأحد ونحن مرابطين في خنادق القوات المسلحة مع أبطال الجيش لحماية سيناء".