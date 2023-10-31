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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالشيوخ: الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أشاد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .
وقال سالم العكش في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات تنموية شاملة في كافة القطاعات".

وأضاف سالم العكش: "القوات المسلحة والشرطة قاموا بدحر الإرهاب، والدولة المصرية عكفت على تحقيق التنمية".

وتابع سالم العكش: "الدولة تنفق المليارات لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، ونوجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية".

واستطرد سالم العكش: "مشايخ سيناء يقفون مع الدولة المصرية من أجل تحقق التنمية الشاملة في سيناء، مضيفًا: "سيناء ليست وطن بديل لأهالي غزة ولن نسمح لأحد ونحن مرابطين في خنادق القوات المسلحة مع أبطال الجيش لحماية سيناء".

التنمية الشاملة الارهاب الدولة المصرية القوات المسلحة
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