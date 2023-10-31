إدارة المصري ترفض بيع مروان حمدي.. وتتمسك بتجميد مشاركته بعد واقعة البصق

رفض مسؤولو نادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلى، بيع مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إدارة النادي المصري البورسعيدي، رفضت مطالب البعض بعرض مروان حمدي، للبيع، بعدما بصق على جماهير المصري، أثناء استبداله خلال مباراة بيرامديز، التي أقيمت الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة للدوري، وانتهت بفوز الفريق السماوي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقررت إدارة النادي البورسعيدي الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه، وإيقافه لحين انتهاء التحقيق معه، ليغيب بذلك عن الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع البنك الأهلي، الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.