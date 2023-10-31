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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ضبط المتهم بالإستيلاء
ضبط المتهم بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى  فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة  وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بذات الأسلوب.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة عملاء البنوك الاستيلاء على اموالهم
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