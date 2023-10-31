الأمن العام يواصل ملاحقة التشكيلات العصابية الخطرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الامن العام مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنوفية - الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (4 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "سكين ، مطواة" – فرد محلى – طلقة نارية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (3) وقائع.. وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

مديرية أمن الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شكيلين عصابيين ضما (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "المغافلة"، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب عدد (19) واقعة وتم بإرشادهم ضبط عدد (19 هاتف محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.