سر الشعور بالانزعاج الشديد والعصبية من الأصوات

بعض الناس يشعرون بالانزعاج الشديد والعصبية نتيجة سماع الأصوات سواء العالية أو أصوات مضغ الطعام، على الرغم من أن أغلب الناس يعد الأمر طبيعيًا بالنسبة لهم، ولكن من يشعرون بالانزعاج والعصبية يعد أمرا غير طبيعي، وهذا الأمر إصابة تعرف باسم «الميسوفونيا»، فيعانون من أزمة مع صوت التنفس أو التثاؤب أو المضغ بصوت عالي.

والمصابون بـ"الميسوفونيا" يؤثر عليهم لدرجة كبيرة قد تؤدي إلى العزلة، حيث يحاول الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تجنب هذه الأصوات المحفزة، وغالبًا ما يشعرون بالحرج، فهو اضطراب حقيقي ويؤثر بشكل خطير على الاداء والتواصل الاجتماعي والصحة العقلية ويظهر عادة في سن مبكر في الـ12 عامًا تقريبًا.

-الأعراض:

الانزعاج والتهيج والاشمئزاز عند سماع الأصوات العالية.

العصبية أو القلق.

الضيق أو الألم في الصدر وجميع أنحاء الجسم.

زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة.

صعوبة في التأقلم مع هذه الأصوات في الحياة اليومية، يبدوأ في تجنب الأماكن التي يسمعون فيها تلك الأصوات، وهذا يعني تجنب الأصدقاء والعائلة أو التغيب عن العمل والمدرسة بشكل متكرر.

تؤدي الميسوفونيا في النهاية إلى تعطيل الحياة اليومية.

-من أكثر مسببات الميسوفونيا شيوعًا هي الأصوات الشفوية التي يصدرها أشخاص آخرون، على سبيل المثال:

قضم الأظافر بصوت عالي.

البلع.

التنفس بصوت عال.

المضغ.

صفع الشفاه.

الاستنشاق.

التثاؤب.

العطس.

البلع.

النقر بالقلم.

صوت الأوراق أو القماش.

دق عقارب الساعة.

تقليم الأظافر أو قصها.

صوت الطيور أو الصراصير.

-الأسباب:

اضطراب الوسواس القهري.

اضطرابات القلق.

متلازمة توريت.

طنين الأذن.

اقترح الاطباء أيضًا وجود علاقة محتملة بين الميسوفونيا واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

الأشخاص المصابون بالميسوفونيا يعانون من القلق والرهاب.

تميل النساء إلى الإبلاغ عن أعراض أكثر حدة.

-العلاج:

في الوقت الحالي، لا يوجد علاج للميسوفونيا، ولكن يمكنك التحكم في الأعراض ببعض الطرق كعلاج إعادة تدريب الطنين.

على الأشخاص الذين يعانون من الميسوفونيا على تعلم كيفية التعامل مع الأصوات المحفزة.

استخدام سماعات إلغاء الضوضاء.

الاستماع إلى الموسيقى أو الأصوات المهدئة.

أن تطلب بأدب من الشخص الذي يصدر الصوت أن يتوقف.

ووفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل فأن حالة انزعاج الشخص من صوت مضغ الطعام، هو نوع من أنواع الأمراض النفسية وهو اضطراب متعلق بأصوات معينة تثير النفور الجسدي الفوري لدى الشخص المصاب به.



وذكرت الدراسة أن أسباب الميسوفونيا لا تزال غير واضحة، واطلقت على الميسوفونيا أيضًا اسم متلازمة حساسية الصوت الانتقائية، وهي حالة ظهرت للضوء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، المعنى الحرفي لمصطلح ميسوفونيا هو "كراهية الصوت".