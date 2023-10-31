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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص سقط عليه عمود إنارة خلال سيره بموتوسيكل في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية اليوم إثر حادث تصادم سيارة نقل بعمود إنارة علي طريق (أجا - المنصورة) أمام قرية نوسا الغيط؛ مما أدى إلى سقوط العمود على مواطن أثناء تصادف مروره بموتوسيكل علي الطريق وقت الحادث وجرى نقل جثمانه الي مشرحة مستشفى أجا المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بعمود انارة علي طريق أجا المنصورة وسقوط العمود علي مواطن اثناء مروره علي الطريق وذلك أمام قرية نوسا الغيط.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة على طريق أجا المنصورة أما قرية نوسا الغيط مما أدى إلى سقوط العمود على موتوسيكل، مما أدى إلى وفاة سائق الموتوسيكل ويدعى "أحمد سعد وفا"، 33 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي تحت تصرفات النيابة العامة لحين التصريح بالدفن وجارى استعدال العامود بمعرفة رئاسة مركز أجا وكهرباء أجا .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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