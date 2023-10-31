ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: معبر رفح شهد عبور 250 شاحنة من المساعدات إلى غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري طوال الوقت، والمعبر شهد عبور 250 شاحنة من المساعدات إلى غزة.

وأضاف"رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، إن مستشفيات غزة تكاد أن تغلق جميعًا فضلًا عن نفاد الدواء والمستلزمات الطبية، ومصر على استعداد لإدخال آلاف شاحنات المساعدات إلى غزة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود عن غزة، ومصر لا تزال مستعدة لفتح معبر رفح أمام الرعايا الأجانب لكن هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني لهم الحق في الحياة أيضًا.

معبر رفح الهيئة العامة للاستعلامات غزة ضياء رشوان الاحتلال الإسرائيلي
ads