ضياء رشوان: معبر رفح شهد عبور 250 شاحنة من المساعدات إلى غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري طوال الوقت، والمعبر شهد عبور 250 شاحنة من المساعدات إلى غزة.

وأضاف"رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، إن مستشفيات غزة تكاد أن تغلق جميعًا فضلًا عن نفاد الدواء والمستلزمات الطبية، ومصر على استعداد لإدخال آلاف شاحنات المساعدات إلى غزة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود عن غزة، ومصر لا تزال مستعدة لفتح معبر رفح أمام الرعايا الأجانب لكن هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني لهم الحق في الحياة أيضًا.