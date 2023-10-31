محافظ القليوبية يشهد تدشين الحملة القومية "شارك الكلمة كلمتك"

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالمحافظة، والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأدار حلقة النقاش الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، وبحضور عدد كبير من الكيانات الشبابية المختلفة وأعضاء نموذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ وطلاب وطالبات جامعة بنها.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني ثم كلمة لمحافظ القليوبية أكد خلالها على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأنها تعد واجباً وطنياً وأحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يتمسك بها كل مصري للحفاظ على الوطن ومكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية لنثبت للعالم أجمع أن المصريين قادرون على أن يلبوا نداء الوطن في كل الميادين وأن لديهم كل العزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشاد المحافظ بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك .. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وأضاف المحافظ أن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

واختتم المحافظ كلمته قائلا "إنني على ثقة من أن شباب مصر لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذجا مشرفا يحتذى به في المواطنة والانتماء للمضي قدما على طريق الديمقراطية الخلاقة التي تحقق لهذا الوطن مستقبلا أفضل بإذن الله.

كما اشتمل اللقاء على كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة أكد خلالها أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، ولأن قضية الوعي أهم وأخطر القضايا المعاصرة بل تعتبر القضية التي تراهن عليها القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضآ لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

وفي كلمته أكد الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب ومدير حلقة النقاش بالمؤتمر أن الشباب عنصر حيوي في المجتمع لقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، مؤكدا أهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، بإعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وتابع كلمته بأن الشباب يقع علي عاتقهم دور كبير لتحفيز المواطنين في عملية المشاركة السياسية من خلال رصد إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية وإهتمامها بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، ونقلها إلى أسرهم وذويهم للتعرف على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية حيث شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، وهناك طفرة ضخمة فى حجم المشروعات، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية ، مؤكدا أن الشباب هم قوة كبيرة ذات تأثير أكبر ولابد من المشاركة الجادة التي تظهر مصر بالشكل الذي يليق بها في الاستحقاق الانتخابي القادم .