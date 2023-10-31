حفل استقبال الطلاب الجدد بزراعة الفيوم.. صور

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم ماهر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة الدكتور سعد نصار بالكلية.

أكد الدكتور محمود عبد الفتاح، أن كلية الزراعة أصبحت من الكليات التي يرغب الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب بوصفها من الكليات العلمية والعملية المتميزة، وبما تتيحه من دراسة أكاديمية رائدة، بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي تؤهل إليها الكلية من خلال المقررات الدراسية والأقسام المتنوعة المجال والتدريب الميداني مما يتيح للخريجين العمل في كثير من مراكز البحوث والشركات والمصانع والمزارع.

وأوضح أن كلية الزراعة بها ٨ برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحديثة في كافة المجالات.

كما قام الدكتور محمود عبد الفتاح بتوجيه الطلاب إلى أهمية أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأهمية التحصيل الدراسي أولا بأول، وبذل المزيد من الجهد ومواصلة التعلم، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، والمشاركات المجتمعية، لتكون فترة الدراسة الجامعية من الفترات المثمرة في حياته.

وأضاف الدكتور جمال فرج أن الطالب هو أساس العملية التعليمية والتي تعتمد على المحاور البحثية والخدمة المجتمعية بجانب الجوانب التعليمية، مؤكدًا إدارة الكلية تتيح كافة الأدوات التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير إمكانيات أبنائها من الطلاب على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني.

كما أشار إلى أن طلاب كلية الزراعة يجب عليهم المشاركة في تنمية وتطوير الوطن وخاصة أن المقررات الدراسية بالكلية تتيح لهم العمل في كل المجالات الاقتصادية والبحثية والزراعية، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تعيق أبدًا التفوق الدراسي، كما على الطالبات المشاركة كذلك، وخاصة أن الكثير ممن تولين رئاسة اتحاد الطلاب بالكلية من الطالبات.

وتابع الدكتور عبد المنعم ماهر أن الأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والإجتماعية والجوالة والأسر، والتي تعمل على تنمية واكتشاف المواهب المختلفة واكتساب المهارات الذاتية وبناء الشخصية المختلفة سواء فيما يتعلق بإدارة الوقت والتواصل والإبداع والقيادة.

وخلال حفل الاستقبال تحدَّث عبد الرحمن بركات الطالب المثالي على مستوى جامعة الفيوم والجامعات المصرية عن الطريقة التى يؤهل الطالب بها نفسه لخوض مراحل المسابقة، وكيف يقوم الشخص بترتيب الأولويات وتحديد الطموحات والأحلام وأهمية وضع أهداف حياتية ومهنية حتى يحصل الفرد على حياة أفضل.

inbound5835219886032428194

inbound4310337064744440569

inbound550269932937077032

inbound8547383803110799925

inbound6088811992014982271

inbound1566475578290721890

inbound3888047818200687083