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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بالمنيا
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ففي المنيا، قامت الوحدة المحلية للمركز، باستكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 70 شجرة مثمرة وزينة بمنطقة شلبى بحى غرب المدينة، كما تم تكثيف حملات النظافة بكوبرى هندسة للمشاة أعلى ترعة الإبراهيمية للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وفى مركز مطاى، تم زراعة 142 شجرة مثمرة و زينة بالجانب الغربي للطريق الدائري، حيث تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام، بالإضافة لري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى ودهان جذوع الأشجار بدائري مطاي، وذلك فى إطار العمل على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين.

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