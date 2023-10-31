مبابى يهنئ ميسى بالكرة الذهبية

قدم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، التهنئة للبرغوث الارجنتينى ليونيل ميسي لتتويجة بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وكان ميسى قد توج امس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة فى تاريخه، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ونشر مبابى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لميسي بالكرة الذهبية، وكتب عليها "مبروك ليو على الجائزة.. أنت تستحقها".

ووضع مبابى 4 رموز تعبيرية تصفق لقائد منتخب الأرجنتين، مع رسالته.

وكان مبابي قد صرح أكثر من مرة بأنه يرى نفسه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، نظرا لمستواه على مدار الموسم الماضي.

و حل مبابى فى المركز الثالث خلف ميسي وإرلينج هالاند بطل الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي وأفضل لاعب أوروبي.