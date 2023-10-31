بالفيديو.. أحمد العوضي: فخور بوجودي في أرض الفيروز و أهل سيناء يستاهلوا كل خير

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بالتواجد خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء، قائلًا: "فخور إني موجود النهاردة في أرض الفيروز أرض سيناء الحبيبة وفخور اني موجود مع كل زملائي في حضرة رئيس الوزراء".

وقال "العوضي" في تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "مبسوط بكل مشاريع التنمية العمرانية التي ستتم في سنياء لأنها مهملة من سنين السنين منذ تحريرها في 1973 لكنها لم تأخذ الاهتمام المطلوب ولا أهلها حصلوا على الاهتمام المطلوب، عكس ما تم في الـ 10 سنوات الأخيرة".

وتابع: "النهاردة انبسطت جدًا لما شوفت الخطة الموضوعة وهو ما كان يجب أن يتم منذ زمن وأهل سيناء يستاهلوا كده وإن شاء الله هذه المشاريع تعود بالنفع على أهل سيناء الحبيبة ومصر بإذن الله".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسيين والإعلاميين على حضور مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقام الآن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لاستعراض خطط التنمية بأرض الفيروز.