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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري والقصف العنيف من جيش الاحتلال

الأونروا
الأونروا
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، ما تسبب في سقوط عدد كبير من المواطنين بين النساء والأطفال.

وقالت الوكالة إن المواطنين الفلسطينيين أيضًا يتعرضون للتهجير القسري الجماعي من مناطق الشمال تجاه مناطق الجنوب، التي تشهد أيضًا قصفا مستمرا على المناطق المأهولة ومساكن المدنيين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار انقطاع خدمات الاتصالات وانهيار المنظومة الصحية، وقلة الإمدادات الطبية في المستشفيات، مع استمرار استقبال المستشفيات للمصابين جراء القصف العشوائي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دعا أهالي مناطق شمال قطاع غزة إلى التوجه جنوبًا عبر طريق صلاح الدين.

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