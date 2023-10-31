ورشة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات تناقش كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة

توصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات الورشة التدريبية لإعداد مسئولي تمكين ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تقيمها قصور الثقافة ، للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها.

والورشة تنظمها الإدارة المركزية للتدريب برئاسة د. منال علام بمقر الإدارة بمصر الجديدة، وشهدت، أمس الاثنين، محاضرة حول كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة، أكد خلالها د. وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة أن يكون أسلوب التحدث مع ذوي القدرات الخاصة يتسم بالاحترام متبعين القاعدة الذهبية المرتكزة على "عامل مثلما تحب أن تعامل".

وعن كلمة "معاق" يرى "نادي" أن هناك من يخجل من استخدام هذا اللفظ لوصف إعاقته، بينما يستخدمه البعض لوصف حقيقة ما هم عليه، باعتبار أن الإعاقة جزء من شخصيتهم ويشعرون بالقبول تجاهها.

كما تضمنت الورشة عددًا من آليات وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة على مختلف أنواعها، كما تضمنت ورشا عملية على الأساليب الصحيحة للتعامل معهم.

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