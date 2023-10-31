محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في لفتة إنسانية، بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، والتى تنوعت بين مواطنة بناحية البتانون يعانى نجلها من خذلان بالطرف السفلي وعدم القدرة علي الحركة لمساعدتها على تحمل نفقات علاجه موجها مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم وبحث إمكانية توفير علاجه على نفقة الدولة مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة، وأخرى لمواطن بناحية شبراخلفون لديه بتر بالرجل اليمنى ويحتاج إلى تركيب طرف صناعى موجها إدارة العلاقات العامة بالتواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية للمساهمة فى علاج الحالة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية التى تعمل علي غرس قيمة العطاء والإنتماء.

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة تلتمس تجديد ترخيص الكشك الخاص بها كونه مصدر دخلها الوحيد لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ، والعرض عليه، فيما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه الالتماس المقدم من طالب بإحدى المدارس الثانوية بمنوف يلتمس الموافقة على تحويله إلى مدرسة أحمد الرفاعى صبح الثانوية ببهناى مراعاة لظروفه الخاصة وحرصا على مستقبله ، والعرض عليه.

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم .