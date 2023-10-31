الصناعات الغذائية: المقاطعة تضر بالمصنع المحلي والاقتصاد المصري

أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان الاتجاه نحو عدم الإقبال على شراء منتج معين سواء محلى أو مستورد هى ضرر يقع على عاتق المصنع المحلى، خاصة وان بعض المشروعات الصناعية هى شراكة بين مستثمر مصرى واخر أجنبى.

و أشار الجزايرلى، في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الاستثمارات الأجنبية عندما تجذب للسوق المصرى يشترط على المستثمر الأجنبي تشغيل 70٪ من العمالة لديه من المصريين.

أشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أنه يمكن أن يتم فى بعض المشاريع الأجنبية استيراد خامة التصنيع للمنتج، وباقى الإنتاج يكون بمنتجات مصرية لتحقيق قيمة مضافة، وبالتالى المقاطعة تضر بالمصنع المصرى.

ونوه، إلى أن حملات المقاطعة غير منطقية ولا تعمل على تشجيع المنتج المحلى كما يتخيل البعض بل على العكس تؤدى بالضرر لهذا المنتج المحلى والإضرار بالعمالة وكذا الحال الاقتصاد ككل، لأن هذه المشروعات تقوم بدفع رواتب للعمال وضرائب و جمارك للاقتصاد.