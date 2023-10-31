"تعليم القاهرة": ذوي الهمم يحصدون المراكز الأولى في بطولة القاهرة الكبرى لمدارس النور للمكفوفين

حصد طلاب القاهرة من مدارس المكفوفين وضعاف البصر المراكز الأولى فى" بطولة القاهرة الكبرى لمدارس النور للمكفوفين " فى ألعاب القوى بنين وبنات ، والعزف الموسيقى والغناء المقامة فى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

شارك طلاب مدارس المكفوفين وضعاف البصر بالقاهرة وهم: مدرسة "المحافظة على البصر" التابعة لإدارة ادارة الساحل التعليمية، ومدرسة "النور" التابعة لإدارة النزهة التعليمية،ومدرسة "طه حسين "التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، مبهرين جميع الحضور بنتائجهم التى اقتنصوها على المستوى الاقليمى والتى ادت إلى تصعيدهم للمنافسة على المستوى الجمهورى مثبتين للجميع أنه لاتوجد إعاقة مع الإرادة.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار دعمه المستمر بتفعيل الأنشطة المختلفة لطلاب العاصمة عامة وللطلاب من ذوى الهمم خاصة لأثرها الفعال فى بناء شخصية طالب قادر على العطاء والنهوض بوطنه.

وكانت النتائج النهائية الخاصة بألعاب القوى كالتالي:

حصد طلاب العاصمة على:

● (المركز الثالث) فى مسابقة "الجرى ١٠٠ متر للمرحلة الابتدائية والإعدادية "بنين"

●(المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث) فى مسابقة "الجرى ١٠٠ للمرحلة الثانوية بنات".

●(المركز الثاني) فى مسابقة (دفع جلة للمرحلة الابتدائية والاعدادية "بنات".

●(المركز الأول والمركز الثاني)، فى مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الابتدائية والاعدادية "بنين"

●(المركز الثالث)، فى "مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية بنين".

●(المركز الثانى )، فى مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية "بنات"

☆وكانت النتائج من الجانب الفنى (العزف والغناء ) :-

●أولا : العزف

▪︎حصدت الطالبة / آيه احمد سعيد (المركز الأول )

▪︎ حصدت الطالبة /منة الله محمد صلاح (المركز الثانى ).

●ثانيا: الغناء

▪︎حصدت الطالبة /سلوان محمد عبد الحميد (المركز الثانى ) .

وأكد ايمن موسى " مدير المديرية " أن الأنشطة المختلفة تساعد أبنائنا من ذوى الهمم على إستعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية .

مشيراً إلى أن قيادتنا الحكيمة تولى اهتماماً كبيراً جداً لذوى الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة الذى اهتم بهم وأصبح لهم حقوق وعليهم مسئوليات تجاه الدولة وهم يثبتون فى كل تحدى بإختلاف نوعه وكيفيته أنهم (قادرون بإختلاف).