"يونيسيف" توجه تحذيرا بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وجهت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تحذيرًا بشأن إمدادات المياه في قطاع غزة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن راسل أوضحت - أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الأثر المدمر للقصف العنيف على البنية التحتية المدنية في غزة، قائلة إن "ما تبقى من المياه النظيفة القليلة في غزة ينفد بسرعة، مما يترك أكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها".

وأضافت المسئولة الأممية "نحن نقدر أن 55% من البنية التحتية لإمدادات المياه تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل، وتعمل محطة واحدة فقط لتحلية المياه بقدرة 5% فقط، في حين أن جميع محطات معالجة المياه والنفايات الست في غزة أصبحت الآن غير عاملة بسبب نقص الوقود أو الطاقة".

ووصفت "راسل" الوضع الحالي في قطاع غزة بأنه على وشك أن يصبح كارثيا، مشددة على أنه من المرجح أن يموت المزيد من المدنيين بسبب الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه ما لم يتم استعادة إمدادات المياه النظيفة.