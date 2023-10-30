لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في الفيوم

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، من قرية جرفس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، حياته شنقًا داخل منزله لمروره بأزمة نفسية.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الاسعاف لموقع الحادث وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد الأشراف مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم بورود اشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغ يفيد قيام شاب بإنهاء حياته شنقًا داخل منزله.

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد ثروت مفتش المباحث والرائد احمد يسري رئيس المباحث، رفقة سيارة الإسعاف تم فرض كردون امني بموقع الحادث وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى وليد ميهوب 22 سنة ومقيم بقرية جرفس دائرة مركز سنورس، يجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة والتحري حول الواقعة، كما امرت بإنتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.

وفي ذات السياق كشف أهالي القرية بأن الشاب كان قد خطب فتاة منذ شهر مضى، كما أضاف المصدر أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق والآدب وسط أصدقائه وجيرانه، وكان حسن السيرة ولا يُقدم أبدأ على تناول اي مكيفات او ما شابه ولكنه كان يمر بأزمة نفسية، أدى ذلك إلى قيامه على الانتحار.

وأكد الأهالي بأن الشاب قام بأخذ مفتاح منزل آخر لهم وذهب فعندما شعروا اسرته بغيابه لفترة طويلة بالبيت الثاني قاموا بالذهاب إليه وطرق الباب كثيرا فازداد القلق داخلهم ففتحو الباب ليحدوا الشاب معلق بحبل بسقف الغرفة ناهيا بذلك حياته.