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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيشا الهند وماليزيا يواصلان تدريباتهما العسكرية المشتركة الكبرى شمال شرقي الهند

الجيش الهندي
الجيش الهندي
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يواصل جيشا الهند وماليزيا تدريباتهما العسكرية المشتركة الكبرى في ولاية ميجالايا شمال شرقي الهند؛ بهدف زيادة قابلية العمل البيني بين أفراد كلا القوات.

وقال الجيش الهندي - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - إن التدريبات المشتركة من شأنها أن تتوج بعمليات تثبيت مدتها 48 ساعة والتي تهدف إلى التمرين على التدريبات العسكرية التكتيكية في بيئة محاكاة شبه تقليدية.

وتركز التدريبات العسكرية - التي ستختتم في الـ 5 من شهر نوفمبر المقبل - على تنفيذ تدريب خاص للقوات في حرب الأدغال، بما في ذلك عمليات منفذة بمروحيات وتسلق الصخور وتقنيات البقاء على قيد الحياة في الأدغال وإطلاق النار الانعكاسي ونشر القناصين في عمليات الأدغال.

الهند ماليزيا