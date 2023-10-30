الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 835 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 835 جنديا أوكرانيا، على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا، فيما تم التصدي لهجومين آخرين على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك والقضاء على 70 عسكريا.

وأشارت إلى أنه على محور دونيتسك، سقط 285 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وكذا تدمير مدافع غربية، فيما تم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك.

وأضافت أنه على محور زابوروجييه، بلغت خسائر العدو 220 جنديا بين قتيل وجريح وتدمير دبابات بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدافع غربية، موضحة أنه على محور خيرسون، قضت القوات الروسية على 70 عسكريا وتدمير مدافع غربية، كما تم تدمير ترسانة أسلحة جوية أوكرانية بمنطقة قرية دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا، علاوة على اعتراض صاروخين هيمارس أمريكيين وإسقاط 39 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور.

وعلى صعيد متصل، أعلن الحرس الروسي العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، وملابس عسكرية أوكرانية، خلال تمشيط إحدى المناطق المحررة في دونيتسك.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" إلى أن عمليات تمشيط الحرس شملت -في المنطقة التي لم يكشف عنها لضروريات أمنية- 19 منزلًا و15 منشأة اقتصادية، وتفتيش 26 آلية ومركبة، موضحة أن عناصر الحرس عثروا في أحد المنازل على ملابس عسكرية تحمل علامة "الحرس الوطني الأوكراني" وأسلحة نارية، مبينة أن التحقيق مستمر للكشف عن مصدر وأسباب وجودها.