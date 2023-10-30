ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يحتل مركزا صادما في ترتيب الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين للقائمة الطويلة للكرة الذهبية "البالون دور" 2023، وتشمل القائمة 30 لاعبًا، والتي يشارك فيها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المرة الخامسة في تاريخه.

وحل الملك المصري في المركز الحادي عشر وهي المرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالكرة الذهبية، التي يتواجد فيها خارج قائمة أفضل 10 لاعبين.

وجاء ترتيب صلاح خلال المواسم السابقة كالتالي: 2018 (المركز السادس) - 2019 (المركز الخامس) - 2021 (المركز السابع) - 2022 (المركز الخامس) - 2023 (المركز الحادي عشر).

وينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الجائزة بقوة لهذا العام.

محمد صلاح ليفربول فرانس فوتبول