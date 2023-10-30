صلاح يحتل مركزا صادما في ترتيب الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين للقائمة الطويلة للكرة الذهبية "البالون دور" 2023، وتشمل القائمة 30 لاعبًا، والتي يشارك فيها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المرة الخامسة في تاريخه.

وحل الملك المصري في المركز الحادي عشر وهي المرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالكرة الذهبية، التي يتواجد فيها خارج قائمة أفضل 10 لاعبين.

وجاء ترتيب صلاح خلال المواسم السابقة كالتالي: 2018 (المركز السادس) - 2019 (المركز الخامس) - 2021 (المركز السابع) - 2022 (المركز الخامس) - 2023 (المركز الحادي عشر).

وينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الجائزة بقوة لهذا العام.