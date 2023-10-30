وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي..قائلا:" إنه على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي... إنه من مصلحتنا جميعا أن نرى حلا بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف كليفرلي، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "أنه يتوقع من إسرائيل التصرف باحترافية وضبط النفس والامتثال للقانون الدولي"..محذرا من تصاعد الصراع وانتشاره بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي بأن يتم الضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".. مطالبا بضرورة زيادة المساعدات إلى غزة بصورة أكبر.