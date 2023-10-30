ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي..قائلا:" إنه على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي... إنه من مصلحتنا جميعا أن نرى حلا بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف كليفرلي، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "أنه يتوقع من إسرائيل التصرف باحترافية وضبط النفس والامتثال للقانون الدولي"..محذرا من تصاعد الصراع وانتشاره بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي بأن يتم الضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".. مطالبا بضرورة زيادة المساعدات إلى غزة بصورة أكبر.

جيمس كليفرلي إسرائيل غزة