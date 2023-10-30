جهود أمنية مكثفة لتوعية السائقين والكشف عن متعاطي المواد المخدرة

واصلت اللجان التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة ، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة .. وقد أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – بنى سويف – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

المرور على عدد من المدراس لفحص سائقى مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لعدد (41) سائق وتبين سلبية جميع الحالات.

حملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لعدد (167) سائق مركبة متنوعة ، تبين إيجابية (13) سائق منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس .