دمياط.. رئيس مدينة كفر سعد يتابع مشروعات حياة كريمة

تفقد الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط لمتابعة مشروعات حياة كريمة ومتابعة مشروعات الصرف الصحي في الوحدة المحلية بالمرابعين وكفر الغاب كفر سعد حيث تابع عدد من المشروعات الخدمية ومتابعة نسب تنفيذها ضمن مبادرة حياه كريمه والتي ستغير خريطة الريف المصري.

وأكد رئيس المركز والمدينة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، من أجل تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن،بناء على تعليمات وتوجيهات معالي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمتابعة الأعمال القائمه والجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تابع الدكتور محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط فرش المجمعات الحكومية التي إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بناء علي تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

قام الدكتور محمد السيد ليلة رئيس المركز والمدينة بعمل جولة ميدانية بالوحدات المحلية لمتابعة فرش المجمعات الحكومية تمهيدًا لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بقري مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ، إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفقدت المركز الذى يضم غرف إعاشة بإجمالى ١٤٠ سريرا للمرضى والمقيمين ، و ملعب كرة قدم ، صالات ألعاب رياضية " جيم ، تنس طاولة، بلياردو"، مطعم ، ورش تأهيل وقاعات فنية.

ويُعد المركز الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط .

كما تابع رئيس المدينة تشغيل مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية ، وتفقد أقسامه بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز واطلع على خطط العمل بتلك الأقسام.