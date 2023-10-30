أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وحلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجة البحرى تمتد خفيفة ورعدية علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى 24 درجة .