مفيض باريس.. الوادي الجديد تحصد أرز البحيرات| صور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء موسم حصاد محصول الأرز في مزارع مفيض بحيرات مركز باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة في المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز في محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوي بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين في ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفي.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبي زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتي وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كل المراكز والقرى.

وتضمنت شروط مبادرة زراعة الأرز في منطقة مفيض باريس فقط على مستوى المحافظة أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء الوادي الجديد وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومي سارية ويتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية.

الوادي الجديد تحصد أرز البحيرات (2)

الوادي الجديد تحصد أرز البحيرات

جانب من محصول الأزر بمركز باريس

حصاد الأرز في منطقة مزراع المفيض

عمال حصاد محصول الازر بمركز باريس

عملية دراس محصول الأزر بمركز باريس (1)