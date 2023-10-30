رئيس وزراء فلسطين: 20 شاحنة مساعدات يوميًا لا تكفي أدنى الاحتياجات

شدد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف الذين يتهددهم الموت، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ووقف التهجير القسري، وذلك بحسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أن عشرين شاحنة يوميًا لا تمكن الناس من مواجهة أدنى احتياجاتهم الإنسانية.

وثمن مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا الدول الصامتة إلى الخروج عن صمتها والدول الراعية لحرب الإبادة المتدحرجة بالتوقف عن رعايتها للمقتلة الجماعية المتواصلة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.