“القومي للحوكمة” يختتم برنامج "تدريب المدربين" لأعضاء هيئة تدريس وقيادات جامعة كفر الشيخ

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ البرنامج التدريبي "تدريب المدربين" والذي تم تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين المعهد وجامعة كفر الشيخ لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وخلال حفل الختام، استعرضت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نشأة ودور المعهد ورؤيته ورسالته، موضحة أن المعهد يعمل على الربط بين الحوكمة والتنمية المستدامة، وأن شعار المعهد هو الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد حيث قام المعهد بتدريب 46 ألف متدرب على المستوى الوطني، إلى جانب تدريب 2000 متدرب خارج مصر في البرامج التدريبية الدولية، مؤكدة أن المعهد يتميز بأنه متخصص في الحوكمة والتنمية المستدامة، كما يتميز بالشراكات التي يعقدها مع أكبر المؤسسات التدريبية والتعليمية الدولية مثل كنجز كولدج، جامعة شيكاغو، جامعة كولومبيا، وكلية بن راشد في دبي وغيرها من المؤسسات التعليمية المتميزة.

وسلطت شريف الضوء على المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتم من خلالها تدريب 3300 شاب وشابة من سن 18 إلى 35 عام ليكونوا مدربين معتمدين في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقامت د. شريفة شريف بتوزيع شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي على 25 متدرب من السادة أعضاء هيئة تدريس وقيادات جامعة كفر الشيخ.

ومن جانبها، أوضحت د.رحاب فراج، مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تقديم جلسات تدريب طبقا لإرشادات قياسية تتضمن وصف كيفية عرض محتوى التدريب بفعالية وابتكار، وإستخدام مساعدات مرئية لمساندة التدريب، إلى جانب عرض مهارات وسلوكيات وتقنيات جديدة وفعاله للتدريب مع وصف كيفية إدارة المواقف الصعبة في التدريب، مضيفة أن البرنامج التدريبي تناول مجموعة من المحاور منها مقدمة عن تعريف دورة التدريب، تكوين المدرب، بيئة التدريب، أهداف التدريب والأدوار، أدوات و مواد التدريب، مكان التدريب واللوجستيات.