طقس الإسكندرية أجواء خريفية معتدلة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

يسود طقس خريفي علي مدينة الإسكندرية نهارا رطب ليلًا، حيث تتجمع السحب الكثيفة والمنخفضة على جميع أحياء الإسكندرية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 26 درجة مئوية، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الساعات القادمة، وسقوط أمطار رعدية غدًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ،ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٣١ درجة مئوية.

وتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكما تحذر دائما في هذه الأيام من الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق فعلى قائدي المركبات اتباع كافة التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر.