بالفيديو.. فلسطيني مقيم بالقاهرة: "أهلي يعيشون بمدارس الإيواء ولدينا عائلات استشهدت بأكملها"

قال عبد الله أبو عاذرة، فلسطيني مقيم في القاهرة، إنه يتواصل مع أهله في فلسطين عن طريق الإنترنت كل خمسة أيام، مضيفًا: "الشبكات تكون أحيانا مفصولة، ولما بنقدر نوصلهم بالخطوط هناك بنكلمهم والبيت الذي خلفهم كله تم قصفه".

وأضاف "عبد الله " في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أهله يعيشون حاليًا في مدارس الإيواء، موضحًا: "الحمدلله أهلي صامدين بكل حاجة ولكن لايوجد أي متطلبات أو احتياجات لهم، والمساعدات في غزة تصل فقط للجنوب، والشمال لا تصل لهم أي شيء والمساعدات مش بتروح لهم إلا كل فين وفين في محاولة من الاحتلال لتهجيرهم للشمال".

وتابع: "أن الأراء أنهم لا يريدون التهجير بالمرة وأهلي لا يريدون أن يخرجون من البيت نفسه، واليهود قالوا لهم تعالوا روحوا على الجنوب، وبمجرد ما ذهبوا قصفوا كل شئ، وأمس لدينا عائلة كاملة تم استشهادها ويتم قصف المنازل بالكامل".