تفاصيل اجتماعات رئيس شركة القناة خلال الأسبوع في البحر الأحمر.. سرعة الانتهاء من مراكز خدمة العملاء ومطابقة لأحدث المواصفات العالمية

خلال جولة تفقدية لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لقطاع كهرباء البحر الأحمر ولتوثيق العلاقات بين كافة أجهزة الدولة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء وبعد اجتماع مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وقيادات الرقابة الإدارية قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة لمديرية أمن البحر الأحمر كان في استقباله اللواء محي سلامة مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر والذي رحب بأبو وردة على هذه الزيارة والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية أمن البحر الأحمر وشركة القناه لتوزيع الكهرباء.

وخلال تفقده أيضا لمحافظة البحر الأحمر قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة لديوان عام المحافظة التقى خلالها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتم عقد اجتماع موسع حضره أعضاء هيئه الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر واللواء سكرتير عام المحافظة وقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة البحر الأحمر وقدم له الشكر والتقدير على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والشركة كان له اثره في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين وتنمية المحافظة بتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية في المحافظات وخاصة السياحية لما لها من مردود كبير في الاقتصاد المصري وتوفير العملات الأجنبية .

وقال إنه بالتعاون مع الرقابة الإدارية يولون اهتماما كبيرا بتحصيل مستحقات الشركة وانهم يعملون جاهدين في ذلك كما قدم الشكر علي جهودهم المخلصة والوطنية أثناء الأعطال التي حدثت بخطوط نقل الكهرباء المغذية لمدينتي القصير ومرسي علم وتحريك عدد ٢٣وحدة طوارئ كاتمة للصوت لإعادة التيار الكهربائي للمدينتين، وقدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر وهيئة الرقابة الإدارية علي التعاون الوثيق والمثمر والبناء والذي أتي ثماره في تحصيل اموال الدولة وكذلك ايجاد الحلول لكافة المشاكل التي تواجه الشركة في تنفيذ أعمالها وقدم شرحا كافيا ووافيا عما قامت من تنفيذ لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة ومنها توصيل الكهرباء الي عدد ٣مدارس بمدينة الغردقة وكذلك توصيل الكهرباء لمدرسة طه حسين بمدينة الشلاتين وكذلك تدعيم مدينة الشلاتين بعدد ١وحدة توليد قدرة ٥ميجاوات وكذلك تدعيم مدينة حلايب بعد ٢وحدت توليد قدرة الوحده ٣ميجاوات وكذلك إصلاح محطة الطاقة الشمسية بمدينة الشلاتين بعد توقفها لمدة سنوات وذلك لتوصيل الكهرباء لعدد ١٢٥٠ وحده سكنيه جديده بمدينة الشلاتين وكذلك توصيل الكهرباء لمحطة مياه مرسي علم وكذلك الانتهاء من توصيل الكهرباء للمجزر الالي بمدينة الغردقة كذلك ما تقوم به الشركة من تدعيم شبكة الكهرباء بمدينة مرسي ووجود أكثر من مصدر بديل لما لهذه المنطقة من أهمية كبرى ومشاريع سياحيه عملاقة وكذلك لتوفير كافة القدرات الكهربائية لهذه المنطقة الواعده والتي سوف تكون قاطرة التنمية المستدامة للدوله في المستقبل القريب كما شرح سيادته أنه جاري الانتهاء من كافة الدراسات الفنيه لكافة تقسيمات المحافظة المختلفة.

في إطار متابعة لأداء كافة القطاعات بالشركة لتنشيط الاداء بها والوقوف على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وإزالة العقبات التي تواجه العمل قام المهندس سامي عرفة أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة لقطاع كهرباء البحر الاحمر وعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات القطاع استمع منهم عن كافه المشاريع التي تنفذها الشركة في البحر الاحمر وعقد اجتماعا موسعا ضم قيادات القطاع ومديرو الإدارات بالقطاع واستمع الي شرح كاف وواف عن كافه الأعمال الجارية بالقطاع كما شدد علي ضرورة مراجعة عدادات كبار المشتركين والتأكد من محولات التيار كما شدد علي ضرورة عمل الصيانات اللازمة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد والتوسعات والاهتمام بتقديم خدمات متميزة للمواطنين كما شدد علي ضرورة مراجعة عدادات مسبوقة الدفع والتأكد من توصيلتها ومراجعة العدادات التي لم يتم شحنها لمدة ثلاثة أشهر او اكثر كما شدد علي ضرورة البدء الفوري في تأهيل البنية الأساسية لكافة الهندسات وسرعة الانتهاء من مراكز خدمه العملاء فورا على ان تكون مطابقة لاحدث المواصفات العالمية ومؤسسة بأحدث الأجهزة الحديثة كما طالب بضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشروعات مع وضع جدول زمني لانتهاء منها على ان يعرض عليه ماتم أسبوعيا كما شدد علي ضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي والقضاء على الفقد كما شدد علي ضرورة تحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها كما طالب بضرورة الاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم وانهاء طلباتهم في زمن ووقت قياسي.